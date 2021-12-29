Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г"

Расчеты системы наносят огневой удар по наблюдательным пунктам украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Торнадо-Г" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты системы наносят огневой удар по наблюдательным пунктам украинских войск. Боевые действия ведутся на Купянском направлении. Артиллеристы открыли огонь на поражение и уничтожили все цели противника. Корректировка огня велась с помощью беспилотников. После выполнения огневой задачи артиллеристы оперативно сменили позиции.

Ранее Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении.

Видео: Минобороны России