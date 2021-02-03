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МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении

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Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские военнослужащие из "Южной" группировки сил на донецком направлении за минувшие сутки проведения специальной военной операции отразили четыре атаки украинских боевых подразделений у Красногоровки, Первомайского и Химика. Потери Вооруженных сил Украины составили до 310 человек личного состава. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 сентября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили. Боевые задачи реализованы при поддержке авиации и артиллерии. В рамках контрбатарейной борьбы специалисты поразили артиллерийскую установку M777 американского производства, а также самоходную САУ "Гвоздика".

Отразили четыре атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков, 5 боевых машин пехоты, 8 автомобилей.

Георгий Минесашвили, глава пресс-службы "Юга"

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Вербового в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, георгий минесашвили, донецкое направление, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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