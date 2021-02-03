МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Вербового в Запорожской области

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские войска в течение последних суток проведения специальной военной операции уничтожили на запорожском направлении до 70 военных Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 сентября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Эксперт уточнил, что противник потерял за день две боевые машины пехоты и три единицы автомобильной техники. Боевые задачи выполнены при помощи артиллерии и авиации.

Подразделениями отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России