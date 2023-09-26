Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Вооруженные силы России за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции отразили три атаки подразделений Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Противник лишился свыше 90 человек личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 сентября сделал местный руководитель пресс-службы "Центральной" группировки сил Александр Савчук. Боевые задачи выполнены при поддержке авиации и артиллерии.

Слаженными действиями отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно ВСУ лишились боевых бронированных машин и двух пикапов. В время проведения контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20 ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России