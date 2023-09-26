МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы России за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции отразили три атаки подразделений Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Противник лишился свыше 90 человек личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 сентября сделал местный руководитель пресс-службы "Центральной" группировки сил Александр Савчук. Боевые задачи выполнены при поддержке авиации и артиллерии.
Слаженными действиями отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"
Дополнительно ВСУ лишились боевых бронированных машин и двух пикапов. В время проведения контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20 ВСУ.
МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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