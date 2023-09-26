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МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Вооруженные силы России на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции за минувший день уничтожили до 50 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 сентября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Боевые задачи реализованы при участии артиллерии и авиации.

Нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки уничтожено 2 автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Шойгу рассказал о росте боевого потенциала ВДВ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: купянскоеи направление, минобороны, сво, сергей зыбинский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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