Вооруженные силы России на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции за минувший день уничтожили до 50 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 сентября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Боевые задачи реализованы при участии артиллерии и авиации.
Нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки уничтожено 2 автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"
Шойгу рассказал о росте боевого потенциала ВДВ.
Фото и видео: Минобороны России
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