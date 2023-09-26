Шойгу рассказал о росте боевого потенциала ВДВ

Глава МО РФ оценил модернизацию десанта страны.

Боевой потенциал российских Воздушно-десантных войск до конца этого года вырастет в 1,3 раза, а огневые возможности увеличатся на 20%. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на заседании коллегии министерства по обороне РФ. Эксперт добавил, что в текущем году соединения и воинские части десанта страны пополнились более чем двумя тысячами единиц современной техники и свыше 5, 5 тысяч комплектами средств десантирования и парашютных систем.

В целом реализация спланированных мероприятий позволит к концу года повысить их боевой потенциал в 1,3 раза, при этом огневые возможности подразделений Воздушно-десантных войск увеличатся на 20%. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Сергей Шойгу напомнил коллегам по профильному ведомству о том, что в 2023 году министерство по обороне приступило к выполнению боевых задач парашютно-десантный полк в Тульской дивизии. Сейчас завершается формирование 104 десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения.

Шойгу: Войска ЮВО получат 5,5 тысячи единиц вооружений.

Фото и видео: Минобороны России