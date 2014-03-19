Шойгу: Войска ЮВО получат 5,5 тысячи единиц вооружений

Глава Минобороны РФ рассказал о работе по оснащению ЮВО солдатами и техникой.

Представители Южного военного округа в 2023 году получат 5,5 тысяч единиц современных вооружений. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на заседании коллегии министерства по обороне РФ. Эксперт добавил, что с начала текущего года в военном округе страны на 11 тысяч человек личного состава увеличилось количество офицером. А бойцов по контракту - на 30 человек.

В ЮВО в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий, войска получат 5,5 тысяч единиц современного вооружения и техники, завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Войска ВВО нарастят мероприятия боевой подготовки, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России