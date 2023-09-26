Войска ВВО нарастят мероприятия боевой подготовки, заявил Шойгу

В МО РФ рассказали о шагах Запада по эскалации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Силы Восточного военного округа наращивают мероприятия боевой подготовки для защиты национальных интересов страны на фоне взятого Западом курса на развитие военных блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на заседании коллегии министерства по обороне РФ. Эксперт пояснил, что США и их международные союзники предпринимают все больше шагов для противодействия и сдерживанию КНР и РФ на геополитической арене.

Для усиления своего влияния в АТР Вашингтон взял курс на развитие военных блоков, таких как AUKUS и Quad. Для обеспечения постоянной готовности к защите нацинтересов войска ВВВО наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Дополнительно Восточный военный округ до конца 2023 года года получит 1,2 тысячи единиц современного вооружения. СПециалисты занимаются совершенствованием боевого состава армии, оснащением боевых соединений и воинских частей модернизированным вооружением и техникой.

Шойгу рассказал об учениях Тихоокеанского флота.

Фото и видео: Минобороны России