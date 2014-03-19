Глава Минобороны РФ рассказал о подготовке моряков страны.

Тихоокеанский флот России подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, а также готовность к решению задач в Арктике. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на заседании коллегии министерства по обороне РФ. Генерал армии добавил, что предыдущие несколько месяцев ТОФ участвовал в оперативных мероприятиях, российско-китайском учении "Север. Взаимодействие-2023", маневрах "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего ВМФ.

Тихоокеанский флот подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, готовность к решению задач в условиях Арктики. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Эксперт подчеркнул, что в июне 2023 года состоялось оперативное учение Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне. К мероприятиям привлекалось свыше 11 тысяч человек личного состава, 67 кораблей и судов обеспечения, 35 самолетов и вертолетов т авиации страны. Также с 20 по 23 июля Россией проведено российско-китайское учение "Север. Взаимодействие-2023".

ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России