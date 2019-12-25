ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных

Российские Вооруженные силы в сентябре на специальной военной операции уничтожили более 17 тысяч военнослужащих армии противника, свыше 2,7 тысячи единиц вооружения и военной украинской и западной техники. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на заседании коллегии министерства по обороне РФ. Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери в личном составе по всей линии боевого соприкосновения.
В том числе семь американских БМП "Брэдли", 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США, а также два немецких танка "Леопард" и один английский танк "Челленджер".
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
ВС России продолжают активные действия по разгрому противника, заявил Шойгу.
Фото и видео: Минобороны России
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