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ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных
Сегодня, 13:32
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ВС России за сентябрь уничтожили свыше 17 тысяч украинских военных

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Сергей Шойгу рассказал о потерях ВСУ на СВО.

Российские Вооруженные силы в сентябре на специальной военной операции уничтожили более 17 тысяч  военнослужащих армии противника, свыше 2,7 тысячи единиц вооружения и военной украинской и западной техники.  Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на заседании коллегии министерства по обороне РФ. Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери в личном составе по всей линии боевого соприкосновения. 

В том числе семь американских БМП "Брэдли", 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США, а также два немецких танка "Леопард" и один английский танк "Челленджер".

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

ВС России продолжают активные действия по разгрому противника, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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