Сергей Шойгу рассказал о потерях ВСУ на СВО.

Российские Вооруженные силы в сентябре на специальной военной операции уничтожили более 17 тысяч военнослужащих армии противника, свыше 2,7 тысячи единиц вооружения и военной украинской и западной техники. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на заседании коллегии министерства по обороне РФ. Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери в личном составе по всей линии боевого соприкосновения.

В том числе семь американских БМП "Брэдли", 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США, а также два немецких танка "Леопард" и один английский танк "Челленджер". Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

ВС России продолжают активные действия по разгрому противника, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России