Сергей Шойгу оценил ход контрнаступления ВСУ в зоне СВО.

Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления" Вооруженных сил Украины, международные союзники киевского режима не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру". Такое мнение высказал в рамках выступления на заседании коллегии министерства по обороны генерал Серей Шойгу. Чиновник пояснил, что такие циничные действия западных кураторов лишь подталкивают Украину к самоуничтожению.

США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Песков: Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного.

Фото и видео: Минобороны России