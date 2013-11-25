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Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу
Сегодня, 13:26
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Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу

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Сергей Шойгу оценил ход контрнаступления ВСУ в зоне СВО.

Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления" Вооруженных сил Украины, международные союзники киевского режима не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру". Такое мнение высказал в рамках выступления на заседании коллегии министерства по обороны генерал Серей Шойгу. Чиновник пояснил, что такие циничные действия западных кураторов лишь подталкивают Украину к самоуничтожению.

США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Песков: Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, контрнаступление, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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