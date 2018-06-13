Песков: Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного

Пять российский бойцов отбили атаку 12-ти бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое в районе Урожайного. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Шойгу доложил главе государства о действиях пяти российских военнослужащих из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которые отбили атаку 12-ти бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении. Также Песков отметил, что Ивана Калашникова представили к званию Героя России.

Ранее Песков заявил, что интервью Путина для Запада пока невозможно.

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