Песков: Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое в районе Урожайного. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Шойгу доложил главе государства о действиях пяти российских военнослужащих из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которые отбили атаку 12-ти бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении. Также Песков отметил, что Ивана Калашникова представили к званию Героя России.
Ранее Песков заявил, что интервью Путина для Запада пока невозможно.
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