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Песков: интервью Путина для Запада пока невозможно

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По его словам, Кремль ежедневно получает десятки запросов от международных СМИ.

Интервью президента РФ Владимира Путина для аудитории Запада пока невозможно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль ежедневно получает десятки запросов от международных СМИ с просьбой к главе государства дать интервью. Песков отметил, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется.

В настоящий момент, когда общественность серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, запад, интервью, президент россии, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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