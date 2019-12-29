Песков: интервью Путина для Запада пока невозможно

По его словам, Кремль ежедневно получает десятки запросов от международных СМИ.

Интервью президента РФ Владимира Путина для аудитории Запада пока невозможно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль ежедневно получает десятки запросов от международных СМИ с просьбой к главе государства дать интервью. Песков отметил, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется.

В настоящий момент, когда общественность серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным.

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