Песков: интервью Путина для Запада пока невозможно

Интервью президента РФ Владимира Путина для аудитории Запада пока невозможно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль ежедневно получает десятки запросов от международных СМИ с просьбой к главе государства дать интервью. Песков отметил, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется.
В настоящий момент, когда общественность серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным.
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