Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.
По словам Карлсона, Вашингтон на протяжении десятилетий предпринимал "агрессивные попытки" контролировать СМИ. Он подчеркнул, что хотел взять интервью у Путина, но американское правительство остановило его. Также журналист выразил удивление тому, что местные СМИ никак на это не отреагировали.
Не было ни одного человека в СМИ, кто сказал бы: "Подождите. Может, мне этот парень и не нравится, но он имеет право брать интервью у кого захочет. А мы имеем право услышать, что скажет Путин". Нам нельзя слышать голос Путина?
Такер Карлсон, экс-ведущий Fox News
Ранее Карлсон назвал дату начала войны США с Россией.
Видео: YouTube / Die Weltwoche
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