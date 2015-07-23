Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным

По его словам, Вашингтон на протяжении десятилетий предпринимал "агрессивные попытки" контролировать СМИ.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

По словам Карлсона, Вашингтон на протяжении десятилетий предпринимал "агрессивные попытки" контролировать СМИ. Он подчеркнул, что хотел взять интервью у Путина, но американское правительство остановило его. Также журналист выразил удивление тому, что местные СМИ никак на это не отреагировали.

Не было ни одного человека в СМИ, кто сказал бы: "Подождите. Может, мне этот парень и не нравится, но он имеет право брать интервью у кого захочет. А мы имеем право услышать, что скажет Путин". Нам нельзя слышать голос Путина? Такер Карлсон, экс-ведущий Fox News

Ранее Карлсон назвал дату начала войны США с Россией.

Видео: YouTube / Die Weltwoche