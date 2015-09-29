Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией

Журналист негативно оценил политику Вашингтона.

Американская администрация при президенте Джо Байдене начнет полномасштабную войну с Россией в следующем году для того, чтобы сохранить власть в стране. Такой сценарий спрогнозировал местный журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле. Иностранный эксперт заметил, что криминализация внутренней политики США приводит к тому, что местный политический истеблишмент начинает считать единственным выходом для себя сохранение власти.

Они собираются воевать с Россией. Вот, чего они хотят. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я думаю, что это политическая мера — им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить. Такер Карлсон, ведущий США

Такер Карлсон добавил, что преследование оппонентов, в частности, бывшего президента США Дональда Трампа, ставит членов администрации Вашиенгтона на опасный путь, с которого они не смогут свернуть, так как будут преследуемыми в случае проигрыша в игре. Именно поэтому сейчас граждане могут беспокоиться не только о преступлениях чиновников, но также и из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией.

В США намекнули на убийство Трампа.

Фото и видео: YouTube / Adam Carolla