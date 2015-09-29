Такер Карлсон оценил дальнейшую судьбу политика.

Страх американского истеблишмента перед бывшим лидером Белого дома Дональдом Трампом настолько силен, а также отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к убийству политика. такое развитие ситуации не исключил местный журналист Такер Карлсон в интервью своему коллеге, радиоведущему Адаму Королле. Таким образом гость шоу отреагировал на вопрос ведущего о том, позволят ли Трампу переизбраться на пост президента США.

Такер Карлсон напомнил о том, что американская элита начала борьбу с Дональдом Трампом еще до его первого избрания, организовав массовые протесты в стране. По словам известного журналиста, для того, чтобы инициировать импичмент, была запущена клевета. После этого политики смогли сфабриковать улики в отношении беспорядков, которые произошли 6 января 2021 года. Эксперт добавил, что ничего из этого списка не помогло оппонентам избавиться от Трампа. Он пояснил, что сейчас популярность кандидата от Республиканской партии постоянно растет, даже несмотря на предъявленные ему уголовные обвинения. Такер Карлсон подчеркнул, что все используемые против Трампа методы использовались по нарастающей линии, но не имели в конечном итоге результата.

Такер Карлсон назвал причину ненависти США к России.

Фото и видео: YouTube / Adam Carolla