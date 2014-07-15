Журналист из США выступил в Венгрии на публичном мероприятии.

Американские власти питают ненависть к России из-за ее христианской веры. Соответствующее заявление сделал популярный американский ведущий Такер Карлсон в своей речи на международном форуме в Будапеште. Бывший ведущий телеканала FOX News объяснил, что в Вашингтоне считают наличие таких стран в Европе крайне оскорбительным фактом.

Они ненавидят Венгрию. Они ненавидят ее не из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является. Это христианская страна. Они ненавидят это. Это правда. <…> Это страна, построенная на христианских заповедях. По этой же причине они ненавидят Россию. Такер Карлсон, ведущий США

Орбан назвал атаки на маршрут импорта газа из России поводом для войны.

Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Tucker Carlson