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Такер Карлсон назвал причину ненависти США к России

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Журналист из США выступил в Венгрии на публичном мероприятии.

Американские власти питают ненависть к России из-за ее христианской веры. Соответствующее заявление сделал популярный американский ведущий Такер Карлсон в своей речи на международном форуме в  Будапеште. Бывший ведущий телеканала FOX News объяснил, что в Вашингтоне считают наличие таких стран в Европе крайне оскорбительным фактом.

Они ненавидят Венгрию. Они ненавидят ее не из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является. Это христианская страна. Они ненавидят это. Это правда. <…> Это страна, построенная на христианских заповедях. По этой же причине они ненавидят Россию.

Такер Карлсон, ведущий США

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Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Tucker Carlson

Теги: венгрия, такер карлсон, христианство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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