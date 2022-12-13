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Войска РФ нанесли авиационные и артиллерийские удары по ВСУ на донецком направлении

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Иван Бигма рассказал о ситуации на СВо за минувшие сутки.

Российская бомбардировочная авиация и артиллерия за  последние сутки проведения специальной военной операции нанесла удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами от 11 апреля рассказал руководитель пресс-центра "Южной" группировки Иван Бигма. Эксперт добавил, что вблизи населенного пункта Максимильяновка артиллерийское подразделение ликвидировали колонну с боевой техникой противника. Вблизи Красногоровки ракетным ударом расчёта реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", находящимся в на службе у Южного военного округа РФ, поразил опорный пункт ВСУ.

В районе населенного пункта Парасковиевка артиллерийским подразделением мотострелкового соединения "Южной" группировки войск уничтожен танк и два минометных расчёта ВСУ.

Иван Бигма, глава пресс-службы "Юга"

Иван Бигма рассказал о том, что в районе Авдеевки бомбардировочной авиацией уничтожен пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ. Потери противника в личном составе составили до 40 человек.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, донецкое направление, иван бигма, сво, юво, южный военный округ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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