Иван Бигма рассказал о ситуации на СВо за минувшие сутки.

Российская бомбардировочная авиация и артиллерия за последние сутки проведения специальной военной операции нанесла удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами от 11 апреля рассказал руководитель пресс-центра "Южной" группировки Иван Бигма. Эксперт добавил, что вблизи населенного пункта Максимильяновка артиллерийское подразделение ликвидировали колонну с боевой техникой противника. Вблизи Красногоровки ракетным ударом расчёта реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", находящимся в на службе у Южного военного округа РФ, поразил опорный пункт ВСУ.

В районе населенного пункта Парасковиевка артиллерийским подразделением мотострелкового соединения "Южной" группировки войск уничтожен танк и два минометных расчёта ВСУ. Иван Бигма, глава пресс-службы "Юга"

Иван Бигма рассказал о том, что в районе Авдеевки бомбардировочной авиацией уничтожен пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ. Потери противника в личном составе составили до 40 человек.

"РВ"с: российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб в Марьинке на Украине.

Фото и видео: Минобороны России