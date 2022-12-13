"РВ"с: российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб в Марьинке на Украине

Экипаж выжил и эвакуировался на базу.

Российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание снаряда противника в лоб. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале "Военкоры русской весны". Специалисты объяснили, что боевые действия проводились в рамках специальной военной операции на Украине в районе Марьинки. На представленном ролике показано, что боевой снаряд влетает в движущийся танк, но бронированная машина продолжает сво движение. Из явных повреждений техники заметны только разбитые приборы наблюдения, через которые и велась оперативная съемка. Экипажа танка выжил, а позже был благополучно эвакуирован на базу. Напомним, что представители холдинга "Высокоточные комплексы" сообщили о том, что комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М" планируют установить на танки Т-80 и Т-90. Аналитики установили, что "Арена-М" успешно противостояла российским и зарубежным трофейным боеприпасам в ходе испытаний на танке Т-72.

ПВО за месяц на участке в Запорожской области уничтожила десять целей.

Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны