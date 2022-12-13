ПВО за месяц на участке в Запорожской области уничтожила десять целей

Военные на месте рассказали об обстановке на СВО.

Боевыке расчеты противовоздушной обороны России круглосуточно ведут дежурство в зоне проведения специальной военной операции, защищая города Запорожской области от атак противника. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал командир местного подразделения ПВО. Специалист объяснил, что за последний месяц удалось ликвидировать на одном из участков десять воздушных целей. Речь идет о ракетах реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS и других РСЗО.

Баллистические цели, такие как HIMARS и "Ольха". На нашем направлении тенденция такая, что противник взял тактическую паузу, соответственно, скорее всего, готовится к чему-то. Я думаю, в последующем нам предстоит большое количество работы. командир ПВО

Командир комплекса "Бук-М3" дополнил сведения, рассказав о том, украинские боевики бьют по системе жизнеобеспечения городов Запорожской области: железнодорожным путям, электростанции, жилищным кварталам, мостам.

"РВ" опубликовала видеокадры атаки окопов ВСУ двумя российскими военными.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости