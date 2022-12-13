"РВ" опубликовала видеокадры атаки окопов ВСУ двумя российскими военными

Военные на СВо противостояли ВСУ и их ударному дрону.

Двое российских военнослужащих атаковали группу солдат Вооруженных сил Украины в окопах. Кадры боя продемонстрировал в социальных сетях, Telegram-канал военных корреспондентов "Русской весны". В кадре запечатлено, что двое бойцов идут на штурм противника, забрасывая врагов гранатами. Однако одному из оппонентов удалось удалось зайти с фланга и выстрелить. Уточняется, что данное столкновение фиксировал украинский беспилотник.

Нашим парням очень не хватало координации с дрона, тогда они бы не пропустили атаку врага сбоку. пост в ТГ-канале

В Киеве объяснили, почему хотят получить именно истребители F-16.

Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны