Совместная задача выполнена в провинции Хасеке.

Российские и турецкие военнослужащие провели совместное патрулирование в северо-восточной части Сирии, на территории провинции Хасеке вблизи города Эль-Камышлы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие заметили, что мероприятие состоялось в рамках положений двустороннего меморандума о взаимопонимании.

В течение одного часа автоколонна прошла по маршруту протяженностью более 30 километров, осуществила мониторинг обстановки. Георгий, боец из России

Специалист пояснил журналистам, что в патрулировании приняли участие более 40 человек личного состава и 8 единиц техники от обеих сторон. Известно, что на протяжении всего маршрута колонну с бойцами сопровождали вертолеты Ка-52 и Ми-8 Водшно-космических сил России. Никаких нарушений военнослужащие во время патрулирования не выявили. В профильном ведомстве уточнили, что встреча российской и турецкой сторон состоялась на пункте пропуска "Шейрек". В составе отечественной колонны сил задействованы бронированные автомобили "Тигр", "Тайфун" и "ВПК-Урал", с турецкой - бронеавтомобили Kirpi.

Группировка "Днепр" заявила, что сорвала перегруппировку ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России