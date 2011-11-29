Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи командования на каховском направлении. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 23 августа поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер добавил, что противник не смог провести перегруппировку войск из-за противодействия российской артиллерии. Также наши военнослужащие уничтожали плавательные средства, с которых армия киевского режима хотела высадиться на левый берег реки в Херсонской области.

Подразделения выполняли боевые задачи на каховском направлении: обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные дроны. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Эксперт пояснил, что Вооруженные силы Украины потеряли до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, пять автомобилей, 152-миллиметровое орудие Д-20, а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Дополнительно у ВСУ поражены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.

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Фото и видео: Минобороны России