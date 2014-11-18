Задача в зоне СВО выполнена "Западом".

Российские боевые расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" при 20-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили замаскированные опорные пункты с живой силой и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана" Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией со СМИ поделились представители пресс-службы министерства по обороне страны. задача выполнена силами "Западной" группировки войск в рамках контрбатарейной борьбы в зоне проведения специальной военной операции. Миссия выполнена при поддержке разведки.

Координаты целей были переданы "Гиацинт-Б", которые незамедлительно навели орудия, беглым огнем уничтожили цели. Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БПЛА Zala в режиме реального времени, позволили убедиться в выполнении. пресс-служба Минобороны РФ

Командир взвода управления артиллерий с позывным "Валли" объяснил журналистам, что от времени поступления приказа до огневых залпов у российских бойцов остается порядка полутора минут. Однако в стрельбе важна не только скорость выполнения этапов, но также и точность. Военнослужащий указал на то, что техника "Гиацинт-Б" часто называется снайперской винтовкой среди пушек, так как по дальнобойности и точности она "просто великолепная".

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Фото и видео: Минобороны России