Андрей Карманов проведет срок заключения в колонии строгого режима.

Украинский военнослужащий Андрей Карманов приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство двух гражданских лиц из огнемета в городе Рубежном. Соответствующее заявление сделали представители российского следственного комитета. Известно, что обвинение иностранцу ранее было предъявлено по части 1 статьи 356, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105, части 2 статьи 167 УК РФ. Речь идет об использовании в ходе вооруженного конфликта запрещенных методов ведения боя, убийстве двух и более граждан, совершенном общеопасным способом, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества.

Доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 81 аэромобильной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрею Карманову. Он признан виновным. пресс-служба СК РФ

Судебная инстанция установила, что 2 апреля 2022 года украинец, находясь вблизи частного домовладения по улице Украинской в городе Рубежном, дважды выстрелил из реактивного огнемета по машине "Пежо" с информационным обозначением "Люди". На этот транспортном средстве местные жители пытались эвакуироваться из опасной территории. Жертвами трагедии стали два человека были ранены еще трое. Полностью уничтожен автомобиль. Были организованы автотехническая и другие экспертизы. Обвиняемый полностью признал вину в преступлении. Меру наказания он будет отбывать в колонии строгого режима.

Экс-полицейский получил пожизненный срок за участие в терактах в Москве.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России