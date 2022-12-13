Экс-полицейский получил пожизненный срок за участие в терактах в Москве

Гази Исаев получил пожизненный срок заключения в колонии особого режима.

Бывший полицейский из Дагестана получил пожизненный срок за участие в терактах в Москве. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она объяснила, что наказание выбрано в отношении бывшего начальника РОВД по Кизлярскому району, полковнику Гази Исаеву. Мужчина получил пожизненный срок заключения. Дополнительно фигуранта расследования лишили звания. Об этом запрашивала ранее прокуратура. Однако государственный гособвинитель просил судебную инстанцию, чтобы первые пять лет Исаев провел в условиях строгого режима, после чего оказался бы в колонии особого режима. Суд же назначил весь срок в особом режиме.

Окончательно назначить Исаеву Гази Магомедовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы. судья Константин Репета

Дополнительно суд взыскал с Исаева 17 миллионов рублей по иску столичного метрополитена. Отклонены иски от пострадавших пассажиров и родственников убитых. Напомним, что Гази Исаев свою вину в преступлениях не признал и в последнем слове пожаловался на то, что гособвинение "основывается на показаниях людей, которых он и посадил".

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Фото и видео: Следственный комитет России