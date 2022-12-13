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Появились подробности в деле об убийстве 23-летнего мужчины в подольском кафе

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В полицию с повинной пришел 27-летний житель Подольска.

В Подольске 23-летнего мужчину зарезали ножом. Инцидент произошел в гриль-баре, где мужчина отдыхал с друзьями. Об этом сообщили в tg-канале "112". 

Появилось видео из больницы, куда привезли пострадавшего. Друзья оперативно привезли его в медучреждение, но спасти парня не удалось. В приемном отделении молодой человек скончался.

В Следственный комитет с повинной пришел 27-летний житель Подольска. Его уже задержали.  Известно, что мужчина не имеет судимости, работает водителем. Подробности уточняются. Причастность подозреваемого к преступлению еще не доказана.

Ранее на Piter.tv: В Следственном комитете РФ заявили, что сын депутата  Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова не причастен к  убийству мужчины в Подольске. 

Видео: Телеграм / 112

Теги: следком, убийство в подольске, убийство молодого мужчины, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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