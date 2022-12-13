Следком: Артем Иванюженков не причастен к убийству в Подольске

В соцсетях спортсмен опубликовал обращение к российской аудитории. Он попросил не верить слухам.

В Следственном комитете РФ заявили, что сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова не причастен к убийству мужчины в Подольске. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

Ранее стало известно, что 12 марта во время конфликта в кафе зарезали 23-летнего молодого человека. Правоохранители завели уголовное дело. В СМИ сообщили, что к случившемуся причастен форвард хоккейного клуба "Сочи" Артем Иванюженков.

В соцсетях спортсмен опубликовал обращение к российской аудитории. Он попросил не верить слухам. Хоккеист рассказал, что сейчас находится на сборах в Сочи.

По сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всем разберётся. Всем хорошего дня и привет из Сочи. Артем Иванюженков, сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова

Ранее на Piter.tv: в Петербурге муниципального депутата заподозрили в деле о мошенничестве при уборке снега.

Видео: Телеграм / Shot