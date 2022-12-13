Сына депутата Госдумы задержали по подозрению в убийстве 23-летнего мужчины

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова подозревают в убийстве посетителя кафе в Подольске. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

По предварительной информации, 24-летний Артем Иванюженков отмечал день рождения друга вместе с приятелями в Подольске. Они отдыхали в кафе. За соседним столиком сидела еще одна компания. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого сын депутата ударил 23-летнего неприятеля ножом. После этого Артем Иванюженков скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подробности уточняются. Информация проверяется.

Добавим, что сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова играет за хоккейный клуб "Сочи".

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Фото: Телеграм / Shot