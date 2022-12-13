Маленькая девочка из Петербурга отравилась снюсом

В Петербурге полуторагодовалая девочка отравилась снюсом. Об этом сообщили в соцсетях.
Малышка проглотила подушечку табачного изделия, после чего сразу ее выплюнула. Мать ребенка быстро вызвала скорую помощь.
Пострадавшую доставили в больницу. Маленькая пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: на Звенигородской улице "друзья" избили молодую петербурженку.
Фото: Piter.tv
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