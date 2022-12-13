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Маленькая девочка из Петербурга отравилась снюсом
Сегодня, 12:57
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Маленькая девочка из Петербурга отравилась снюсом

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Ребенок попал в больницу.

В Петербурге полуторагодовалая девочка отравилась снюсом. Об этом сообщили в соцсетях.

Малышка проглотила подушечку табачного изделия, после чего сразу ее выплюнула. Мать ребенка быстро вызвала скорую помощь.

Пострадавшую доставили в больницу. Маленькая пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Звенигородской улице "друзья" избили молодую петербурженку.

Фото: Piter.tv

Теги: проспект обуховской обороны, ребенок отравился снюсом, скорая помощь, снюс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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