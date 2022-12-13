В Петербурге муниципального депутата заподозрили в деле о мошенничестве при уборке снега

Подозреваемый отправил 20 млн гендиректору фирмы, которая не планировала убирать город от снега.

В Петербурге депутата муниципального округа "Гагаринское" заподозрили в деле о мошенничестве при уборке снега. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по городу.

По версии следователей, в 2020 году депутат познакомился с гендиректором коммерческой структуры с целью дальнейшего заключения контракта на выполнение работ по благоустройству территорий, которые относятся к муниципальному округу Звездное. Они заключили договор, по которому глава компании должен был организовать уборку снега на указанном участке. 45-летний директор получил 20 млн рублей, однако выполнять основную задачу отказался. Депутат знал об этом. Контракт должен был действовать до конца 2021 года.

При этом муниципальный депутат заведомо осознавал, что работы в рамках указанного контракта выполняться не будут. Коммерческой структуре неправомерно было перечислено более 20 миллионов рублей. Таким образом, был причинен ущерб бюджету города Санкт-Петербурга на указанную сумму. Пресс-служба СК РФ по Петербургу

Добавим, что главу коммерческой структуры тоже задержали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv