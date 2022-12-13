В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в кафе

Ранее стало известно, что в убийстве подозревали сына депутата Госдумы. В СК РФ информацию опровергли.

В СК по Московской области сообщили о задержании подозреваемого в убийстве посетителя кафе. Инцидент произошел в Подольске. Злоумышленник зарезал 23-летнего мужчину.

По данным следствия, к делу причастен местный 27-летний житель. Он написал явку с повинной, в которой рассказал о произошедшем.

Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты. Свидетелей допрашивают о случившемся.

Ранее стало известно, что в убийстве подозревали сына депутата Госдумы. В СК РФ информацию опровергли.

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Видео: Телеграм / Shot