Военнопленные ВСУ рассказали о человечном отношении со стороны ВС РФ

Андрей Сакар и Виталий Иванов также рассказали о тренировках ВСУ.

Украинские военнослужащие 82-й десантно-штурмовой бригады, попавшие в плен под населенным пунктом Вербовое, рассказали о человечном отношении со стороны Вооруженных сил России. В ходе общения с журналистами младший лейтенант ВСУ Андрей Сакар отметил, что бойцы, которые взяли в плен иностранных солдат, отнеслись к ним хорошо. В частности, раненым была оказана первая помощь, после сего пострадавших эвакуировали из зоны боевых действий. Представитель армии киевского режима также рассказал о том, как принял решение сложить оружие.

Меня отправили на оборону на КСП на обучение управлением этой обороны и на третий день был на нас штурм. Залетела БМП, огневой контроль, закидали гранатами, плюс еще в блиндаж попали, я так понимаю, из артиллерии - немножко оглушило нас. Естественно, мы приняли решение сдаться. Андрей Сакар, представитель ВСУ

Еще один военнопленный, командир противотанкового отделения этой же бригады младший сержант Виталий Иванов добавил, что он был удивлен хорошим отношением по отношению к себе со стороны российских военнослужащих. Боец пояснил, что ранее проходил обучение на территории Германии. Тренировки проводились на протяжении месяца, после чего солдат ВСУ отправили обратно на Украину. Там также военных ожидали тренировки, но уже под руководством американских инструкторов.

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Фото и видео: Минобороны России