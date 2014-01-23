Военный суд признал законным приговор экс-полковнику ФСБ Черкалину

Кириллу Черкалину не имзенили наказание в виде семи лет заключения в колонии.

Второй Западный окружной военный суд признал законным приговор экс-полковнику ФСБ Кириллу Черкалину. Бывший начальник отдела управления "К" от службы экономической безопасности получил отказ в апелляции на решение предыдущей инстанции. ранее суд приговорил фигуранта расследования к семи годам заключения по статьям за мошенничество и взяточничество. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Приговор в отношении Черкалина изменить, исключив из описательно-мотивировочной части упоминания фамилий Столяренко и Бондаренко, проходящих по делу. В остальной части приговор оставить без изменения. апелляционное определение суда

Коллегия присудила сохранить все доказательства дела до завершения разбирательства против остальных участников преступлений. Сам черкалин не обжаловал приговор. Это сделали другие фигуранты дела. Они просили отменить выплату потерпевшим по гражданским искам в размере 637 млн рублей.

Дело экс-начальника полковника-миллиардера из ФСБ передано в суд.

Фото: Piter.tv