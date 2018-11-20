Военный самолет упал на дорогу в Перу

В сети опубликовано видео с моментом падения самолета.

В Перу небольшой самолет потерпел крушение и упал на дорогу в черте города.

Сообщается, что потерпевший крушение самолет принадлежит военным. Небольшой самолет упал и врезался в припаркованные автомобили. Очевидцы бросились врассыпную. В самолете были два пилота, которые получили при падении травмы. Их жизням ничего не угрожает. На земле никто не пострадал.

Причина крушения самолета выясняется.

Накануне Piter.TV публиковал видео крушения самолета в озеро на авиашоу в Австрии.

Видео: MDK