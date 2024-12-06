Концентрация ртути в кольцах деревьев может свидетельствовать о незаконной добыче золота в Амазонии

На протяжении сотен лет Амазонку эксплуатировали ради золота. Сегодня этот драгоценный металл по-прежнему востребован, но оставшиеся крошечные частицы золота найти гораздо сложнее. Добыча часто ведётся кустарным и мелким способом, при котором в воздух попадает ртуть (Hg), загрязняя окружающую среду и нанося вред здоровью людей. Международная группа исследователей изучила годичные кольца деревьев, произрастающих в перуанской Амазонии, чтобы определить, можно ли использовать деревья для приблизительного определения места и времени выброса ртути в атмосферу. Результаты своей работы специалисты опубликовали в научном издании Frontiers in Environmental Science.

Мы показали, что сердцевины деревьев Ficus insipida можно использовать в качестве биомониторинга для определения пространственного и, возможно, временного воздействия выбросов ртути при кустарной добыче золота в Неотропической зоне. доктор Жаклин Герсон, доцент кафедры биологической и экологической инженерии Корнеллского университета и первый автор исследования

Эксперт пояснила, что деревья могут обеспечить широкомасштабную и довольно дешёвую сеть биомониторинга, сохраняя данные о концентрации ртути в древесине.

Ртуть витает в воздухе

Для добычи золота шахтёры добавляют ртуть в почву, содержащую крошечные частицы золота. Ртуть связывается с частицами золота, образуя амальгамы. Температура плавления амальгам намного ниже, чем у золота, поэтому для его извлечения амальгамы сжигают. В результате этого процесса в атмосферу попадает газообразная ртуть. Для проверки их потенциала в качестве биомониторинга были изучены три вида неотропических деревьев с ранее задокументированными годичными кольцами: дикий инжир (Ficus insipida), распространённое в неотропике дерево, бразильский орех (Bertholletia excelsa) и кедрач (Cedrelinga catenaformis).

Из-за равномерного круглогодичного климата в неотропической зоне не все деревья образуют годичные кольца, и из исследованных видов их наличие было выявлено только у F. insipida. Образцы сердцевины деревьев были собраны в двух местах вдали от мест добычи полезных ископаемых и в трёх местах в пределах пяти километров от шахтёрских посёлков, где часто сжигают амальгаму. Одно из мест добычи полезных ископаемых находилось рядом с охраняемым лесом.

Существует множество факторов, влияющих на концентрацию ртути в отдельных деревьях, и трудно определить конкретные причины. Все деревья в исследовании были одного вида и росли в одних и тех же местах, подвергаясь воздействию одной и той же концентрации ртути в атмосфере. Поэтому мы берём пробы с нескольких деревьев, а затем используем средние значения. доктор Жаклин Герсон

Концентрация ртути в древесине была самой высокой в двух местах отбора проб, расположенных близко к местам добычи полезных ископаемых, и самой низкой в местах добычи полезных ископаемых, прилегающих к охраняемым лесам, и в местах, расположенных далеко от шахтёрских посёлков. Герсон указала, что более высокие концентрации ртути в атмосфере, как правило, связаны с близлежащими месторождениями полезных ископаемых. В перуанской Амазонии, где добыча полезных ископаемых является основным источником ртути, можно легко проследить связь между более высокими концентрациями ртути и близостью к месторождению. Ученая рассказала, что особенно после 2000 года концентрация ртути вблизи городов, где сжигались ртутно-золотые амальгамы, возросла. "Вероятно, это связано с расширением добычи золота примерно в это время.

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Фото: Simon Topp; Jacqueline Gerson; Tatiana Manidis;Frontiers in Environmental Science