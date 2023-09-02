В джунглях Гватемалы найден алтарь, говорящий о смешении культур майя и теотиуакана

Находка говорит ученым о существовавшем взаимодействии между двумя обществами.

В национальном парке Тикаль в Гватемале, центре культуры майя, был обнаружен алтарь, относящийся к культуре Теотиуакан, существовавшей в доиспанской части территории современной Мексики. Это свидетельствует о взаимодействии между двумя обществами, сообщило в понедельник Министерство культуры и спорта Гватемалы. Огромный город-государство Тикаль, чьи величественные храмы до сих пор стоят в джунглях, на протяжении веков боролся с династией Каанул за господство в мире майя. Далеко на севере Мексики, недалеко от современного Мехико, находится Теотиуакан — "город богов" или "место, где люди становятся богами" — наиболее известный своими Храмами-близнецами Солнца и Луны. На самом деле это был большой город с населением более 100 000 человек и площадью около 8 квадратных миль (20 квадратных километров).

Этот до сих пор загадочный город был одним из крупнейших в мире на пике своего развития между 100 годом до н. э. и 750 годом нашей эры. Но он был заброшен до прихода ацтеков в XIV веке. Лорена Паис, археолог, руководившая раскопками, сказала, что считается, что алтарь в Теотиуакане использовался для жертвоприношений, "особенно детей".

Останки трёх детей в возрасте не старше 4 лет были найдены с трёх сторон от алтаря. Теотиуаканцы были торговцами, которые путешествовали по всей стране (Гватемала) Лорена Паис, археолог для Associated Press

Эксперт пояснила, что теотиуаканцы были торговцами, которые путешествовали по всей стране. Жилые комплексы Теотиуакана представляли собой дома с комнатами и алтарями в центре; именно так выглядит найденная резиденция с алтарём и фигурой, изображающей богиню бури. Археологам потребовалось полтора года, чтобы обнаружить алтарь в жилище и проанализировать его перед публикацией.

Эдвин Роман, возглавляющий археологический проект "Южный Тикаль" на территории парка, сказал, что это открытие показывает социально-политическое и культурное взаимодействие между майя из Тикаля и элитой Теотиуакана в период с 300 по 500 год нашей эры. Роман сказал, что это открытие также подтверждает идею о том, что Тикаль в то время был космополитичным центром, местом, куда приезжали представители других культур, что подтверждает его важность как центра культурного взаимодействия. Белен Мендес, археолог, не участвовавшая в проекте, сказала, что это открытие подтверждает "существование взаимосвязи между обеими культурами и то, какими были их отношения с богами и небесными телами".

Мы видим, что проблема жертвоприношений существует в обеих культурах. Это была практика; дело не в том, что они были жестокими, это был их способ общения с небесными телами. Белен Мендес, археолог

Алтарь имеет ширину чуть более ярда (один метр) с востока на запад и почти 2 ярда (два метра) с севера на юг. Он около ярда (1 метра) в высоту и покрыт известняком. Согласно заявлению министерства, в жилище, где он был найден, были антропоморфные фигуры с кисточками красного цвета, характерные для теотиуаканской культуры.

Напомним, что национальный парк Тикаль находится примерно в 325 милях (525 километрах) к северу от города Гватемала. Место раскопок охраняется, и нет планов открывать его для публики.

Мощные солнечные ветры сжали магнитное поле Юпитера, "как гигантский мяч для сквоша".

© 2025 The Associated Press

Фото: AP Photo / Moises Castillo