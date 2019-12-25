Мощные солнечные ветры сжали магнитное поле Юпитера, "как гигантский мяч для сквоша"

В 2017 году мощная солнечная буря сжала магнитосферу Юпитера «как гигантский мяч для сквоша», говорится в новом исследовании.

Согласно новому исследованию, в 2017 году мощная солнечная буря сжала магнитосферу Юпитера "как гигантский мяч для сквоша".

Это открытие было сделано благодаря необычному температурному режиму, который учёные наблюдали в атмосфере Юпитера с помощью обсерватории Кека на Гавайях. Обычно мощное полярное сияние Юпитера нагревает верхние слои атмосферы газового гиганта вблизи полюсов.

Эти впечатляющие огни напоминают те, что можно увидеть на Земле, где они возникают, когда энергичные частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, но считается, что полярные сияния Юпитера возникают по другому механизму и гораздо более интенсивные и энергичные.

Как правило, температура постепенно снижается по направлению к экватору, отражая перераспределение энергии полярных сияний по планете. команда в своей статье, опубликованной 3 апреля в журнале Geophysical Research Letters

Поскольку "не существует известных механизмов нагрева, способных создать условия с такими температурами за пределами полярной области", команда предположила, что перегретая область, вероятно, "сдвинулась" к экватору от полюсов Для того, чтобы выяснить, как это могло произойти, исследователи объединили наземные наблюдения с помощью телескопа "Кек" с данными космического аппарата НАСА "Юнона", который исследует Юпитер и его спутники с 2016 года. Они установили, что причиной этого внезапного смещения тепла стал плотный поток солнечного ветра, который сжал огромную магнитосферу Юпитера — магнитный пузырь, окружающий планету и сформированный её собственным магнитным полем. (У Земли тоже есть магнитосфера! Без неё жизнь была бы невозможна.)

Мы никогда раньше не наблюдали реакцию Юпитера на солнечный ветер, и то, как он изменил атмосферу планеты, было очень неожиданным. Мы впервые видим нечто подобное в каком-либо дальнем мире. ведущий автор исследования Джеймс О"Донохью из Университета Рединга

Сжатие магнитосферы солнечным ветром, по-видимому, усилило нагрев полярных сияний на полюсах Юпитера, в результате чего верхние слои атмосферы расширились и выбросили горячий газ, который обычно удерживается на полюсах, в сторону экватора, сообщили участники исследования. О"Донохью добавил, что солнечный ветер смял магнитный щит Юпитера, как гигантский мяч для сквоша. Это создало сверхгорячую область, которая охватывает половину планеты. Диаметр Юпитера в 11 раз больше диаметра Земли, а значит, эта нагретая область огромна".

Считается, что такие вспышки солнечного ветра происходят на Юпитере два-три раза в месяц. Ранее учёные считали, что быстрое вращение Юпитера защитит его от таких эффектов, удерживая полярное сияние в полярных регионах из-за барьеров, создаваемых сильными ветрами на планете. Однако новые результаты ставят под сомнение это предположение, показывая, что даже самая большая планета Солнечной системы находится во власти Солнца.

За последнее десятилетие мы всё более детально изучали Юпитер, Сатурн и Уран. Эти планеты-гиганты не так устойчивы к влиянию Солнца, как мы думали, — они уязвимы, как и Земля. ведущий автор исследования Джеймс О"Донохью из Университета Рединга

Юпитер действует как лаборатория, позволяя ученым изучать, как Солнце влияет на планеты в целом. Наблюдая за тем, что там происходит, мы можем лучше прогнозировать и понимать последствия солнечных бурь, которые могут нарушить работу GPS, систем связи и электросетей на Земле.

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Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS. Image processing by Tanya Oleksuik CC BY NC SA 3.0