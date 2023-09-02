Избранный президент Гватемалы заявил о готовящемся в стране перевороте

Бернандо Аревало рассказал об угрозе внутри латиноамериканской страны.

Некоторые политики и чиновники отказываются принять результаты президентских выборов в Гватемале, поэтому готовят план государственного переворота. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференциии с журналистами сделал избранный глава страны Бернандо Аревало. По мнению специалиста, среди тех лиц, которые готовят свержение действующей власти, есть парламентарии и сотрудники местной прокуратуры. По мнению спикера, сообщники поставили перед собой цель по препятствованию вступлению с должность президента и вице-президента.

Они запустили в ход план по нарушению конституционного порядка <…>. Эти действия представляют собой государственный переворот, который продвигается изнутри институтов, которые должны гарантировать правосудие в нашей стране. Бернандо Аревало, глава Гватемалы

В Гватемале началось расследование по делу о подкупе президента гражданами РФ.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Bernardo Arévalo de León