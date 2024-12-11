По предварительным данным, водитель потерял управление транспортным средством и выехал на встречную полосу.

В Гватемале в результате падения автобуса в реку погибли более 30 человек. Об этом сообщает издание Prensa Libre.

Автобус следовал в столицу из муниципалитета Сан-Кристобаль-Акасагуастлан. По предварительным данным, водитель потерял управление транспортным средством и выехал на встречную полосу. Столкнувшись с шестью автомобилями, автобус упал в овраг.

Сообщалось о по меньшей мере 31 погибшем и нескольких раненых. Позже стало известно, что число жертв выросло до 51 человека.

Ранее мы сообщали, что в Бразилии самолет упал на автобус.

Видео: YouTube / Associated Press