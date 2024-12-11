Сообщается о двух погибших в результате крушения.

В Бразилии самолет упал на автобус. Об этом сообщает портал G1.

Инцидент произошел 7 февраля в Сан-Паулу. Уточняется, что самолет упал на автобус и автомобиль, которые стояли на улице. По информации источника, воздушное судно пыталось совершить аварийную посадку на взлетно-посадочной полосе проспекта. Также сообщается о двух погибших в результате крушения. Точные данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Ранее мы сообщали, что два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье.

Видео: YouTube / Balanco Geral