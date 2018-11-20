Опубликовано видео падения самолета в озеро во время авиашоу в Австрии

Один из зрителей снял на видео момент падения самолета в воду и спасение пилота.

Во время показательных выступлений на авиашоу в Австрии самолет рухнул в воду и затонул.

ЧП произошло над озером Вольгангзе в Австрии. Пилот легкомоторного самолета Staudacher S-600 решил пролететь низко над водой. Но его действия не были точными, и самолет коснулся крылом воды и больше не смог взлететь. Летчик попытался выровнять и поднять летательный аппарат, но это ему не удалось. Самолет упал и затонул.

Спасатели немедленно бросились к месту падения. Мужчину извлекли из самолета и доставили на берег, где его госпитализировали в больницу с легкими травмами. Через непродолжительное время самолет достали из воды.

Видео: YouTube/Markus JayS