"Жук" раскрыл подробности выполнения боевой задачи на СВО.

Бойцы Вооруженных сил Украины во время начала захвата штурмовыми группами Вооруженных сил России авдеевского коксохимического комбината стремительно покидали свои огневые позиции, бросая натовское вооружение без контроля. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал представитель штурмовой группы 1-го Армейского корпуса с позывным "Жук". Специалист уточнил, что в первом помещении на заводе его группа помогала разминировать территорию, этим действием она "проложила тропу остальным группам".

Мы продвинулись в следующую точку. И так по очереди. Одна группа занимала одну точку, прикрывала нас. И мы занимали следующий рубеж. Рубеж за рубежом, здание за зданием. Потом удалось нам занять высоту. военнослужащий с позывным "Жук"

Дополнительно россиянин рассказал о штурме прилегающих к заводу позиций под условным названием "дачи". Он объяснил, что на земле противни оставил множествомин-ловушек с оптическим наведением. Также бойцы нашли там противотанковые комплексы Javelin и беспилотники-камикадзе, западные средства связи и разведки.

"Нет слов". Украинский журналист раскрыл, что увидел к западу от Авдеевки.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости