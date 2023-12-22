Вооруженные силы Украины не смогли заранее подготовить линию обороны, находящейся в западном направлении от города Авдеевка. Такое сообщение огласил главный редактор сайта "Цензор.нет", по совместительству бывший советник украинского министра по обороне Юрий Бутусов на своем YouTube-канале. Иностранный специалист заметил, что сейчас бойцы киевского режима вынуждены экстренно рыть окопы лопатами в чистом поле. Эксперт обеспокоен этой ситуацией на участке боевых действий. Он пояснил, что российским силам удалось освободить из-под контроля Украины населенный пункт Ласточкино, а военнослужащие РФ продолжают продвигаться вперед по территории.
Друзья, я там был несколько дней назад, я не увидел там никаких линий обороны. <...> Мы что, за Авдеевкой уже не имели времени зарыться? Это просто вообще нет слов. До сих пор никаких признаков никакого плана на фронте, <...> нет.
Юрий Бутусов, эксперт
"Фронт затрещал". Наступление России вызвало панику на Украине.
Фото и видео: YouTube / Бутусов Плюс
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все