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"Нет слов". Украинский журналист раскрыл, что увидел к западу от Авдеевки

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Юрий Бутусов сообщил иоб оперативной обстановке для ВСУ.

Вооруженные силы Украины не смогли заранее подготовить линию обороны, находящейся в западном направлении от города Авдеевка. Такое сообщение огласил главный редактор сайта "Цензор.нет", по совместительству бывший советник украинского министра по обороне Юрий Бутусов на своем YouTube-канале. Иностранный специалист заметил, что сейчас бойцы киевского режима вынуждены экстренно рыть окопы лопатами в чистом поле. Эксперт обеспокоен этой ситуацией на участке боевых действий. Он пояснил, что российским силам удалось освободить из-под контроля Украины населенный пункт Ласточкино, а военнослужащие РФ продолжают продвигаться вперед по территории. 

Друзья, я там был несколько дней назад, я не увидел там никаких линий обороны. <...> Мы что, за Авдеевкой уже не имели времени зарыться? Это просто вообще нет слов. До сих пор никаких признаков никакого плана на фронте, <...> нет.

Юрий Бутусов, эксперт 

"Фронт затрещал". Наступление России вызвало панику на Украине.

Фото и видео: YouTube / Бутусов Плюс

Теги: авдеевка, всу, юрий бутусов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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