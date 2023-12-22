Юрий Бутусов оценил неудачи украинского руководства.

По всей линии фронта Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация из-за наступления России. Такое сообщение огласил главный редактор сайта "Цензор.нет", по совместительству бывший советник украинского министра по обороне Юрий Бутусов на своем YouTube-канале. Иностранец заметил, что противник армии киевского режима обладает большим преимуществом в сражениях по таким параметрам как численность личного состава войск по всей линии соприкосновения и оснащенности. В связи с такой обстановкой ВС РФ смогли перейти к атакующим действиям в регионе конфликта.

Фронт трещит, <...> на некоторых участках, мы видим, нашим войскам уже приходится отходить. "Друзья, хочу вам сказать, что <...> проблемы на фронте очень большие. Юрий Бутусов, украинский эксперт

По мнению экс-советника министра обороны Украины, власти страны не только оставили ВСУ без дополнительных пополнений из-за провала всеобщей мобилизации, но и не справились с организацией военного производства.

МО РФ сообщило о 29 сбитых за сутки беспилотниках ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: YouTube / Бутусов Плюс