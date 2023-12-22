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МО РФ сообщило о 29 сбитых за сутки беспилотниках ВСУ на донецком направлении

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Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы военнослужащим удалось поразить 29 беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 февраля сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка и Володинка.

Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Офицер добавил, что во время контрбатарейной борьбы также были уничтожены орудия Д-20 и Д-30 противника.

"Юг" ВС РФ занял более выгодные рубежи и позиции на СВО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вадим астафьев, всу, донецкое направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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