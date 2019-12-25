Военный эксперт пояснил, кому придется пройти военные сборы

Указ о военных сборах вступил в силу 26 апреля.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России в запасе на военные сборы в 2021 году. Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил изданию "Военное дело", кого коснется данный приказ.

Напомним, что военные сборы проводятся ежегодно.

По словам Шурыгина, эти мероприятия направлены на подготовку "запасников" на случай военных действий. Эксперт отметил, что современная армия России вполне может справиться сама, но в случае крупномасштабных столкновений могут потребоваться дополнительные силы.

Шурыгин заявил, что в военных сборах примут участия те мужчины, которые в период срочной службы или учебы в вузе освоили необходимые для российской армии профессии. Также будут призваны лица, которые были освобождены от воинских обязанностей.

Исключение составят те россияне, которые представят справку от врача о наличии проблем со здоровьем, которые ему не позволяют служить в рядах армии.

В ходе военных сборов мужчины ознакомятся с новинками военной техники и видами вооружений. После мероприятия "запасников" запишут к определенной воинской части.

Ранее Минобороны России начало возврат войск в пункты дислокации после проверки боеготовности.

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