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Путин подписал указ о призыве "запасников" на военные сборы
Сегодня, 15:39
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phil_k

Путин подписал указ о призыве "запасников" на военные сборы

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Документ вступил в силу 26 апреля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России в запасе на военные сборы в 2021 году. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Документ вступил в силу 26 апреля.

Призвать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных сила Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности.

из указа президента РФ

Напомним, весенний военный призыв в России начался 1 апреля. Он продлится до 15 июня. В Минобороны сообщили, что планируется призвать более 135 тысяч человек новобранцев.

Ранее Минобороны России начало возврат войск в пункты дислокации после проверки боеготовности.

Фото: pixabay.com
 

Теги: владимир путин, военные сборы, призыв в армию, российская армия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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