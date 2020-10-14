Путин подписал указ о призыве "запасников" на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России в запасе на военные сборы в 2021 году. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Документ вступил в силу 26 апреля.
Призвать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных сила Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности.
из указа президента РФ
Напомним, весенний военный призыв в России начался 1 апреля. Он продлится до 15 июня. В Минобороны сообщили, что планируется призвать более 135 тысяч человек новобранцев.
Ранее Минобороны России начало возврат войск в пункты дислокации после проверки боеготовности.
Фото: pixabay.com
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