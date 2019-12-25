Рамиль Шамсутдинов будет этапирован в место отбывания наказания.

Апелляционный военный суд признал законным приговор расстрелявшему сослуживцев Рамилю Шамсутдинову. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Молодой человек получил срок заключения в виде 24,5 лет в колонии строгого режима за убийство солдат в воинской части Забайкалья. Таким образом решение Второго восточного окружного военного суда Читы вступило в законную силу. В ближайшее время осужденного этапируют в колонию для отбывания наказания.

Приговор Второго восточного окружного военного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения. постановление судебной коллегии

Напомним, что Второй восточный окружной военный суд в Чите в конце января также частично удовлетворил гражданские иски по отношению к Шамсутдинову. Фигурант расследования должен выплатить пострадавшей стороне 9,8 млн рублей. Напомним, что присяжные заседатели единогласно признали молодого человека виновным, но заслуживающим снисхождения.

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