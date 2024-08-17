Военный ВСУ рассказал, как ВС РФ взяли его в плен без единого выстрела

Сергей Завадский объяснил, что командование поставило ему задачу находиться на пункте наблюдения возле моста.

Военнопленный из армии киевского режима Сергей Завадский рассказал на допросе о том, как российские военнослужащие взяли его в плен без единого выстрела. Известно, что мужчина оказался под контролем российских бойцов из "Северной" группировки ВС РФ на курском направлении. Установлено, что он является бойцом 11-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины. Иностранец родился на территории Николаевской области. Его мобилизовали на службу в 11-й отдельный стрелковый батальон оператором ПТРК, а затем командование отправило его в Курскую область без средств связи и поддержки.

Связи абсолютно не было. Огонь сначала был с вашей стороны, а потом с нашей стороны. <…> На следующий день смотрим, что с той стороны идут люди с повязками. Они нас обошли и начали выходить на контакт. Мы поняли, что это русские. И они забрали нас в плен без единого выстрела. Сергей Завадский, пленный ВСУ

В плену боевик ВСУ находится в хороших условиях. Он пояснил, что его кормят и оказывают поддержку тем, чем требуется.

Украинский пленный назвал геноцидом поступки командования ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России